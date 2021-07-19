عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عبر موقعها الرسمي وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة، والتي صُنعت بخيوط من حرير، وزُينت بنقوش من الذهب.





وقالت رئاسة شؤون الحرمين: "تكسى الكعبة المشرفة برداء جديد في كل عام منسوج بخيوط من الحرير مُبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تسأل أحدا من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟".





وتأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جوده فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم، حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلو تقريبًا.





ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه.



