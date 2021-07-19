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إفاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز من الغيبوبة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلن الإعلامي سيد علي، خلال برنامجه «حضرة المواطن»، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فاقت من الغيبوبة، ولكن مازالت في العناية المركزة.

وقال "ياسمين كان لديها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، ودخلت مستشفى كويس جدا، لكن المشكلة حدثت لها أثناء إجرائها منظارا فحدثت مشكلة في القولون، بسبب وجود فضلات، فمن هنا حدثت المشكلة، وظلت في غرفة العمليات وقتا طويلا جدًا».

وتابع: «ياسمين فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، لكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟».


يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها"

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