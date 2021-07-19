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موسيماني: غياب 6 لاعبين عن الأهلي بسبب الأولمبياد تحد كبير لنا في فترة صعبة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدى تأثير غياب لاعبي الفريق الذين تم استدعاؤهم للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لدينا 6 لاعبين سيغيبون عن تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة وأعتبر ذلك تحد كبير لنا، إلا أنني أملك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تعويضهم".

وتابع، "أتمنى عدم خسارة أحد خلال الفترة الصعبة المقبلة، بسبب الإصابات".

واستكمل، "سنعود للمنافسة بكل قوة علي بطولة الدوري بكل تأكيد، هناك تحد صعب أمامنا لأننا لا نريد خسارة أي نقاط خلال الفترة المقبلة".

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