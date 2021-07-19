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ميلان يقترب من ضم نجم ريال مدريد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:15 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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بات إبراهيم دياز، صانع ألعاب ريال مدريد، على أعتاب خطوة واحدة من الانتقال إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان دياز وصل مدينة ميلانو، وخضع للكشف الطبي في النادي الإيطالي.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دياز وقع أيضًا على عقود انتقاله إلى ميلان، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة من الروسونيري، خلال الساعات المقبلة.

وقالت تقارير إيطالية، إن دياز سينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لمدة عامين مقابل 3 ملايين يورو، مع خيار الشراء بـ22 مليون يورو، وسيتمتع ريال مدريد بحق إعادة الشراء مقابل 27 مليون يورو.

ولعب دياز 39 مباراة بقميص ميلان خلال الموسم الماضي، وأحرز 7 أهداف إلى جانب 4 تمريرات حاسمة.

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