عاجل.. وفاة الفنان محمد السعدني





وأعلنت الفنانة وفاء عامر، الخبر عبر صفحتها بفيسبوك.



يذكر أن محمد السعدني شارك فى العديد من الافلام والادوار ومنها فيلم مطب صناعى وفيلم أسف على الإزعاج بطولة الفنان أحمد حلمى وفيلم عندليب الدقى بطولة الفنان محمد هنيدى وفيلم خليك فى حالك وفيلم ملك وكتابة وفيلم عجميستا وكان دوره بسيط فى فيلم تيمور وشفيقه وهو سائق الوزيرة شفيقة واشترك بالتمثيل فى فيلم ما تيجى نرقص وظهر فى فيلم الناظر .



توفى منذ قليل الفنان الكوميدي محمد السعدنى، ورغم إنه لم يقدم أعمال كثيرة، إلا أنه استطاع أن يرسم البسمة على وجوه الجمهور.