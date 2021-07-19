Advertisements

عاجل.. وفاة الفنان محمد السعدني

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

توفى منذ قليل الفنان الكوميدي محمد السعدنى، ورغم إنه لم يقدم أعمال كثيرة، إلا أنه استطاع أن يرسم البسمة على وجوه الجمهور.

وأعلنت الفنانة وفاء عامر، الخبر عبر صفحتها بفيسبوك.

يذكر أن محمد السعدني شارك فى العديد من الافلام والادوار ومنها فيلم مطب صناعى وفيلم أسف على الإزعاج بطولة الفنان أحمد حلمى وفيلم عندليب الدقى بطولة الفنان محمد هنيدى وفيلم خليك فى حالك وفيلم ملك وكتابة وفيلم عجميستا وكان دوره بسيط فى فيلم تيمور وشفيقه وهو سائق الوزيرة شفيقة واشترك بالتمثيل فى فيلم ما تيجى نرقص وظهر فى فيلم الناظر .

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

منذ ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الكشف عن حقيقة عودة حمدي النقاز إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمد السعدني

منذ 11 دقائق

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 11 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 ص

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

عاجل.. وفاة الفنان محمد السعدني

02:27 ص

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس