موسيماني: كنت أتمنى بقاء رمضان صبحي وهذه حقيقة اقتراب رحيمي من الأهلي













أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يتمنى بقاء رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي والقلعة الحمراء السابق.





وأشار موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أنه كان يتمنى عدم رحيل رمضان صبحي عن الأهلي.





وأوضح، "رمضان صبحي لاعب جيد، يتميز بجودة عالية، واجهته كلاعب للأهلي عندما كنت مدربًا لصن داونز، لكن عندما أتيت إلى الأهلي كان قد رحل، أعتقد أنه كان سيتطور معي بشكل كبير لأنه يمتلك المقومات لذلك".





وكشف موسيماني، أن سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، يعد أحد الأسماء التي تمت يهتم بها الأهلي، مشيرًا إلى أنه لاعب جيد.



