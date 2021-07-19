رونالدو يثير الجدل في يوفنتوس





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أثار جدلًا كبيرًا بعد أن قام بنشر تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في الصيف المقبل لكن تزعم بعض التقارير الصحفية أنه قد يفضل الرحيل الآن بينما تؤكد أخرى أنه قرر الاستمرار في إيطاليا والتجديد مع السيدة العجوز لموسم آخر.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن رونالدو نشر صورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلالها مرتديًا بذلة زرقاء ويقف إلى جانب سيارته، وعلق عليها قائلا: "يوم القرار".

وأكد الموقع الإيطالي أن منشور رونالدو أثار رعب جمهور يوفنتوس، حيث لم يوضح النجم البرتغالي إذا كان الأمر يتعلق بيوفنتوس أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.

وألمح الموقع الإيطالي أن اسم رونالدو ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



