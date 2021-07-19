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بايدن يحتفل باليوم الوطني لـ"الآيس كريم"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:48 ص
جو بايدن
جو بايدن
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احتفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باليوم الوطني لـ"الآيس كريم".

ونشر الرئيس الأمريكي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو يتناول الـ"آيس كريم"، ويلتقط صورة مع عدد من المواطنين في أحد المحلات وهم يتناولون الـ"آيس كريم" أيضا.

وعلق الرئيس الأمريكي على هذه الصورة وكتب قائلا: "يوم وطني للآيس كريم سعيد أيها المواطنون".

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