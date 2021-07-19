بايدن يحتفل باليوم الوطني لـ"الآيس كريم"

احتفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باليوم الوطني لـ"الآيس كريم".





ونشر الرئيس الأمريكي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو يتناول الـ"آيس كريم"، ويلتقط صورة مع عدد من المواطنين في أحد المحلات وهم يتناولون الـ"آيس كريم" أيضا.

Happy National Ice Cream Day, folks. pic.twitter.com/YsIgUzlrgO — President Biden (@POTUS) July 18, 2021



