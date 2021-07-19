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موسيماني: مواجهتا سيمبا وصن داونز كانتا الأصعب في مشوار الأهلي للتتويج بالعاشرة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفرق الأصعب في مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، للتتويج بالعاشرة.

وقال موسيماني في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مواجهة سيمبا كانت الأصعب في مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

وتابع، "سيمبا فريق مميز ويلعبون بخطط معقدة، وكذلك مواجهتي صن داونز والمريخ كانتا من أصعب المباريات خلال البطولة".

واستكمل، "هزيمتنا من سيمبا التنزاني تسببت في استفاقة لاعبي الأهلي والفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة، بعد ذلك كنا نحتاج مثل تلك المباراة لنعلم أننا لن نفوز على الجميع".

واضاف، "وعدت جماهير الأهلي بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، عندما كان اللاعبون يركضون للاحتفال بعد الفوز على نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي".

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