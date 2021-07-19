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حقيقة وفاة الفنان محمد السعدني

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ترددت منذ قليل أنباء تفيد بوفاة الفنان محمد السعدنى، فيما تداول رواد السوشيال ميديا خبر الوفاة

وأعلنت الفنانة وفاء عامر عن وفاة صديقها محمد السعدنى، دون أن تشير إلى هويته، ولكن تبين إلى إنها تقصد رجل الأعمال محمد السعدنى وليس الفنان محمد السعدني.

يذكر أن محمد السعدني شارك فى العديد من الافلام والادوار ومنها فيلم مطب صناعى وفيلم أسف على الإزعاج بطولة الفنان أحمد حلمى وفيلم عندليب الدقى بطولة الفنان محمد هنيدى وفيلم خليك فى حالك وفيلم ملك وكتابة وفيلم عجميستا وكان دوره بسيط فى فيلم تيمور وشفيقه وهو سائق الوزيرة شفيقة واشترك بالتمثيل فى فيلم ما تيجى نرقص وظهر فى فيلم الناظر .

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