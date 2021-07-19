أول رد من نقابة الممثلين على شائعة وفاة محمد السعدني

نفي الفنان إيهاب فهمي خبر وفاة الفنان محمد السعدنى، والذي انتشر منذ قليل علي جميع وسائل التواصل الإجتماعي.



ونشر الفنان إيهاب فهمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، بوست يوضح فيه حقيقة وفاة الفنان محمد السعدنى.



حيث علق قائلا:"زميلنا الممثل محمد السعدنى بخير والحمد وحدث تشابه فى الاسم، والف رحمه ونور على الاستاذ محمد السعدنى الذى توفاه الله.. ولهذا وجب التوضيح".



وسبق أن أعلنت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" وفاةرجل الأعمال محمد السعدني.



حيث كتبت قائلة:"الاخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته".