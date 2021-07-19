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آخر تطورات مفاوضات ليفاندوفسكي مع تشيلسي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة قد تكلف النادي اللندني 50 مليون جنيه استرليني.
وكان تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخيل، حاول ضم آيرلينج هالاند من صفوف بروسيا دورتموند، خلال عرض بعض من لاعبيه إلى جانب الأموال، الا أن إدارة الفريق الألماني تمسكت باستمرار اللاعب.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب تشيلسي في توفير المهاجم المناسب لقيادة خط هجوم بطل أوروبا في الموسم المقبل.
ولن يحسم البلوز الصفقة بسهولة، اذ يسعى بايرن ميونيخ الألمانى هو الآخر في تمديد عقد صاحب ال32 عاما، والذي ينتهي عام 2023.

وظهر ليفاندوفسكي بمستويات مميزة خلال الموسم الماضي، استطاع خلاله تحطيم رقم جيرد مولر كأفضل هداف للدوري الألماني في موسم واحد، بتسجيل هدفه رقم 41 في آخر دقيقة من آخر مباراة في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى رغبة ليفاندوفسكي في خوض تجربة أخيرة، قبل اعتزال الكرة، وبالتالي قد تكون فكرة الانتقال إلى البريميرليج جذابة بالنسبة له.

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