كومان يتوقع الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم





كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن المرشح الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.





وأكد المدرب الهولندي في تصريحات للقناة الرسمية لنادي برشلونة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا هو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.





وأضاف: " ميسي لاعب مهم جدا لبرشلونة حيث أنه يمثل القائد والقدوة كما كان له فاعلية كبيرة بالموسم الماضي بعد بداية صعبة لهذا العام بسبب انتهاء عقده وطلب الرحيل".





وأوضح أن ميسي أثبت للجميع أنه أفضل لاعب في العالم بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعدما فشل في حصد لقب البطولة في السنوات الماضية.





وأكد "كومان" أن ميسي اعتاد على الفو بالألقاب ونجح في تحقيق حلمه مع منتخب الأرجنتين لكونه الأفضل في العالم، وأعتقد أنه المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد تتويجه بكأس كوبا أمريكا.



