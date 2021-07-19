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موسيماني: يمكننا التتويج بكأس العالم إذا تخلصنا من هذا الأمر

الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يمكنه حصد لقب كأس العالم للأندية مع الأحمر.

وأشار موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ربما يكون فريق الأهلي ليس الأفضل، ولكننا مختلفون، وأؤمن بقدرتنا على الفوز في جميع المباريات من خلال تصدير الطاقة الإيجابية والتخلص من الجوانب السلبية، وإذا تخلصنا منهم يمكننا الفوز بأي بطولة حتى كأس العالم".

واستكمل، "أهتم بتحليل لاعبي الخصم بأفضل صورة قبل أي مباراة، أستمع إلى الجميع وأتلقى الأفكار من الجميع لأصل لأفضل شكل يمكن أن ألعب به، والتنوع والمرونة التكتيكية هو أهم ما يميز طريقة اللعب التي ألعب بها".

وذكر، "أستمع للجميع قبل اتخاذ أي قرار، الجهاز المعاون وكذلك اللاعبين، وأخبرت جهازي المعاون أنني لن أنجح إلا بآراؤهم".

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