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عاجل.. وفاة الرسام الدنماركي صاحب أزمة الصور المسيئة للنبي
الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:23 ص
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توفى الرسام الدنماركي، كورن ويسترغارد، صاحب أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، والتي أثارت ضجة كبيرة بين المسلمين في كافة أنحاء العالم.
كان الرسام الدنماركي، رسم عددًا من الرسوم الكاريكاتورية في عام 2006، وأثارت ضجة واسعة جدا، وصلت إلى أعمال عنف ضد الدنمارك، ومقاطعة المنتجات الدنماركية.
وحسب موقع "الحرة"، فقالت عائلة الرسام الدنماركي، إنه توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، أثناء نومه بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض.
كان الرسام الدنماركي، رسم عددًا من الرسوم الكاريكاتورية في عام 2006، وأثارت ضجة واسعة جدا، وصلت إلى أعمال عنف ضد الدنمارك، ومقاطعة المنتجات الدنماركية.
وحسب موقع "الحرة"، فقالت عائلة الرسام الدنماركي، إنه توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، أثناء نومه بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض.
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