تصنع في إيطاليا بجودة فائقة.. 7 معلومات مذهلة عن كسوة الكعبة

كشفت رئاسة شؤون الحرمين، بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الرسمي، عددًا من المعلومات حول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة، والتي بدأ تركيبها قبل ساعات.



وترصد "الفجر" في السطور التالية، أهم هذه المعلومات:



1- كسوة الكعبة تتغير كل عام، ويتم تغييرها تزامنًا مع انطلاق موسم الحج.



2- الكسوة الجديدة منسوجة بخيوط من الحرير مُبطنة بالقطن ومزينة بنقوش ذهبية.



3- تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جوده فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم، حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة.



4- تزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كيلوجرامًا تقريبًا.



5- يمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شد الخيط، واختبار عدد البرم، واختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب- فضة)، واختبار السماكة، واختبار مقاومة الاحتكاك، واختبار الصباغة، واختبار مطابقة الألوان، واختبار السماكة الرقمي، واختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه.



6- يشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.



7- تقدر تكلفة إنتاجها بقرابة (20) مليون ريال سعودي، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من (200) صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك.