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ميدو: موسيماني معلم وأهنئ الأهلي عليه
الإثنين 19/يوليو/2021 - 03:40 ص
أمل الحلفاوي
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أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والنجاحات التي حققها رفقة الأحمر.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من خلال حديثي الأول مع موسيماني، أهنئ إدارة الأهلي وجماهيره بامتلاكهم لمدرب خطير يعلم جيدًا ماذا يقول".
وتابع، "موسيماني ليس فقط مدرب مميز، لكنه معلم رائع لكل من حوله وهذا هو سر نجاحه، وهو يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق أكبر النجاحات والاستمرار مع الأهلي لأطول فترة ممكنة".
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