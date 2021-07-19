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"خطأ طبي يتعرض له الكثير".. عميد معهد القلب السابق يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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كشف الطبيب جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، عن تفاصيل الخطأ الطبي التي تعرضت له الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال انها كانت تجري عملية استئصال ورم ليفي في الرحم، وكيس في المبيض، وحدثت إصابة غير مقصودة للقولون، وإلتهاب بريتوني وصدمة تسممية، فإضطروا أن يجروا عملية جراحية أخرى.
 
وأضاف انها مضاعفات تحدث في هذة العمليات، وأنه خطأ يتعرض له الكثير.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

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