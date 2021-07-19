غموض حول مستقبل نجم ريال مدريد









لا يزال مستقبل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد غامضًا في الفترة الحالية، حيث لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء داخل صفوف الفريق الملكي أو الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" أن فينيسيوس جونيور رغم تأكيده على رغبته في الاستمرار داخل النادي الملكي إلى أنه أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة الحالية، وذلك بسبب وجود لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في صفوف الفريق.





وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يضم 4 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي وهم جاريث بيل، فينيسيوس جونيور ،رودريجو وميليتاو، وتنص لوائح رابطة الدوري الاسباني على تواجد 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في صفوف الفريق.





وأكدت الصحيفة أنه مع التأكيد على إستمرار غاريث بيل مع الفريق الإسباني حتى نهاية عقده في 2022، يبدو أن ريال مدريد سيقوم بالتضحية بالبرازيلي فينيسيوس، بعدما فشل الأخير في الحصول على جنسية مزدوجة.





وبذلك لن يجد ريال مدريد حلًا لمشكلة اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي إلا عن طريق التخلص من فينسيوس جونيور في الصيف، كما أنه سيساهم في توفير الأموال اللازمة للنادي الملكي لحسم صفقة كيليان مبابي.



