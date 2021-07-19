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سعد سمير: موسيماني يضع تصورًا لكل مايحدث في المباريات وليس صدفة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، يضع تصورًا دائمًا لكل ما يحدث في المباريات.

وكشف سعد سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "معظم التفاصيل التي حدثت خلال مباريات الأهلي، موسيماني كان واضع تصورات لها".

وتابع، "موسيماني يتعامل نفسيًا مع جميه اللاعبين بشكل، وهذا هو سر نجاح الفريق".

وأكد، "توجت بـ4 ألقاب إفريقية مع النادي الأهلي منذ تصعيدي من قطاع الناشئين، لقد نشأت وسط جيل ذهبي في الأهلي كان السبب في تطوير شخصيتي، وهدفنا في الأهلي هو الفوز بالبطولة ولا ننظر إلى المصالح الفردية".

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