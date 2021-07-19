سعد سمير: موسيماني يضع تصورًا لكل مايحدث في المباريات وليس صدفة









أوضح سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، يضع تصورًا دائمًا لكل ما يحدث في المباريات.





وكشف سعد سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "معظم التفاصيل التي حدثت خلال مباريات الأهلي، موسيماني كان واضع تصورات لها".





وتابع، "موسيماني يتعامل نفسيًا مع جميه اللاعبين بشكل، وهذا هو سر نجاح الفريق".



