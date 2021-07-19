اخصائي التأهيل بالأهلى: ألغينا مصطلح مستشفى في النادي.. والخطيب الأب الروحي لنا





أكد محمد وفائي، اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في الأهلي، أنه تم إلغاء مصطلح مستشفى بالفريق.





وقال وفائي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "استطعنا الغاء مصطلح مستشفى الأهلي، نعمل على نهج علمي واحد".





وأكمل: "أكرم توفيق ما شاء الله عليه مقاتل، كنت اتحدث مع شخص بعد المباراة وقال لي ان كنت مكانه سأخرج".



