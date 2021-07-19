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اخصائي التأهيل بالأهلى: ألغينا مصطلح مستشفى في النادي.. والخطيب الأب الروحي لنا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد محمد وفائي، اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي في الأهلي، أنه تم إلغاء مصطلح مستشفى بالفريق. 

وقال وفائي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "استطعنا الغاء مصطلح مستشفى الأهلي، نعمل على نهج علمي واحد".

وأكمل: "أكرم توفيق ما شاء الله عليه مقاتل، كنت اتحدث مع شخص بعد المباراة وقال لي ان كنت مكانه سأخرج".

وتابع: "الخطيب الأب الروحي بالنسبة لنا، شرف لي أن اتحدث معه ولست اعالجه فقط، أتمنى أن أكون على قدر المسئولية وأن أفيد النادي الأهلي".

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