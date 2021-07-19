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اخصائي التأهيل بالأهلي يوضح كواليس لحاق أفشة بنصف نهائي إفريقيا
الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:24 ص
حسام مجدي
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كشف محمد وفائي اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالأهلي، أن بطولة إفريقيا كانت هامة وتمكنا من أن نسعد الجماهير.
وقال وفائي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "كنا نعمل على أسس وأن يكون أفشة جاهز للمشاركة في النهائي، عندما يضحي اللاعب بإجازته 7 أيام يجب أن أضحي انا أيضا".
وتابع: "كنت أعمل على3 فترات علاج طبيعي مع أفشة يوميًا علاج مائي وطبيعي، كان يتعالج من 11 صباحًا حتى الظهر ويعود للمنزل ثم يأتي مرة أخرى مساءا".
وأتم: "اذا عاد ليشارك وهو غير جاهز 100% بدنيًا لن يقدر على فعل شئ في المباراة، لذلك تمكنا من العمل على حالته لكي يشارك في مباراة الترجي بتونس بالشوط الثاني ولعب مباراة العودة بشكل كامل".
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