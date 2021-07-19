اخصائي التأهيل بالأهلي يوضح كواليس لحاق أفشة بنصف نهائي إفريقيا





كشف محمد وفائي اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالأهلي، أن بطولة إفريقيا كانت هامة وتمكنا من أن نسعد الجماهير.





وقال وفائي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "كنا نعمل على أسس وأن يكون أفشة جاهز للمشاركة في النهائي، عندما يضحي اللاعب بإجازته 7 أيام يجب أن أضحي انا أيضا".





وتابع: "كنت أعمل على3 فترات علاج طبيعي مع أفشة يوميًا علاج مائي وطبيعي، كان يتعالج من 11 صباحًا حتى الظهر ويعود للمنزل ثم يأتي مرة أخرى مساءا".



