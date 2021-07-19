Advertisements

اخصائي التأهيل بالأهلي يوضح كواليس لحاق أفشة بنصف نهائي إفريقيا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
 

كشف محمد وفائي اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالأهلي، أن بطولة إفريقيا كانت هامة وتمكنا من أن نسعد الجماهير. 

وقال وفائي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "كنا نعمل على أسس وأن يكون أفشة جاهز للمشاركة في النهائي، عندما يضحي اللاعب بإجازته 7 أيام يجب أن أضحي انا أيضا".

وتابع: "كنت أعمل على3 فترات علاج طبيعي مع أفشة يوميًا علاج مائي وطبيعي، كان يتعالج من 11 صباحًا حتى الظهر ويعود للمنزل ثم يأتي مرة أخرى مساءا".

وأتم: "اذا عاد ليشارك وهو غير جاهز 100% بدنيًا لن يقدر على فعل شئ في المباراة، لذلك تمكنا من العمل على حالته لكي يشارك في مباراة الترجي بتونس بالشوط الثاني ولعب مباراة العودة بشكل كامل".

أخبار تهمك

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في الإصابات اليومية لكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الرسام الدنماركي صاحب أزمة الصور المسيئة للنبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

"خطأ طبي يتعرض له الكثير".. عميد معهد القلب السابق يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

"خطأ طبي يتعرض له الكثير".. عميد معهد القلب السابق يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

04:51 ص

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس