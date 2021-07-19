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موسيماني: أناقش الخطط مع اللاعبين والكبار في الفريق اعتبرهم مدربين معي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:25 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يقوم بمناقشة الخطط مع لاعبي فريقه، كما أنه يعتبر الكبار منهم مدربين معه.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سعد سمير أحد أهم كباتن الفريق ولا يعترض أبدًا على عدم المشاركة، بل كان أول من حمل كأس دوري الأبطال بعد الفوز بالبطولة، كما ناقشنا الخطة سويًا قبل المباراة".

وتابع، "أشعر أن كبار الاهلي مثل وليد والشناوي ومعلول والسولية مدربين داخل الفريق، ولهم تأثير كبير جدًا على جميع اللاعبين".

كما أكد أنه ليس قلقًا بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي، موضحًا أنه يعمل فقط، مضيفًا، "أقدر الفرصة التي منحتها لي الإدارة في العمل مع هذا الفريق الكبير".

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