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سعد سمير: لا يستطيع لاعب التتويج بالبطولات لو كان خارج الأهلي
الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:26 ص
أمل الحلفاوي
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تحدث سعد سمير مدافع النادي الأهلي عن التتويج بالبطولة الإفريقية الرابعة له في تاريخه مع القلعة الحمراء.
وقال سعد في تصريحات لبرنامج الماتش "انت محب للنادي ومشجع قبل ما تكون لاعب".
وتابع "طبيعي انك تكون بتتمنى تشوف الأهلي في أحسن مكان ودايما في بطولات وانتصارات، عاوز تشوفه كسبان وانت بتلعب او دكة او برة النادي اصلا، ده الي اخدناه من اللعيبة الكبار".
وأضاف "الجمهور بيفتكر ان الأهلي هو بطل افريقيا 2021 مش مين الي لعب ومين لا، لم أشعر بأرقامي وبطولاتي مع النادي الأهلي الا بعد تهنئة كابتن محمود الخطيب لي أمس في ارض الملعب".
وواصل "لما القدوة بتاعتك يشيد بيك ده بيكون وسام على صدرك للأبد، واللاعب الي مش هيكون في الأهلي مش هيقدر يحقق البطولات الي بنحققها أو يحصل على التقدير وحب الناس بالشكل ده".
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