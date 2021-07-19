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موسيماني يكشف عن احتياجاته في الميركاتو الصيفي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن احتياجاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يحتاج فقط للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع، "هذه الصفقات ستنقل الفريق لمرحلة مختلفة تمامًا، وأهدف دائمًا لخلق فريق أقوى قادر على الفوز بجميع البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أول أمس السبت، بعدما فاز بثلاثية نظيفة.

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