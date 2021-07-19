موسيماني يشرح كيف فاز على الزمالك في نهائي القرن

















شرح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كيف نجح في الفوز أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "درست فريق الزمالك بأفضل صورة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعلمت أنه استقبل 30 هدف من كرات ثابتة، فدربت لاعبي الأهلي على 7 طرق مختلفة لتنفيذ الكرات الثابتة، وبالفعل سجلنا منها خلال المباراة".





وأكد، "باتريس كارتيرون وجايمي باتشيكو متشابهان إلى حد كبير، ويلعبان بنفس طريقة اللعب داخل الملعب".



