مدرب حراس الأهلي: الشناوي مثل دوناروما













أكد ميشيل يانكوني، مدرب حراس النادي الأهلي، أن محمد الشناوي مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد.





وقال يانكوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "لم يكن التتويج سهل أمام الزمالك الموسم الماضي لأنها جاءت بعد غياب 7 سنوات من التتويج".





وأكمل: "قدمنا بعد التتويج أداءا جيدا، وكان علينا التأكد بأحقيتنا بالبطولة، كنا نحتاج أن نواصل على القمة".





وعن الشناوي : "مجتهد ويعمل على نفسه بشكل جيد،، وقدم موسم رائع العام الماضي وأن يأكد على ذلك للموسم الثاني على التوالي بنفس الإصرار والمجهود أمر كبير ناتج على تركيز اللاعب الكبير".



