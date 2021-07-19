موسيماني: أتمنى تكرار إنجازات مانويل جوزيه مع الأهلي













أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتمنى تكرار ما حققه البرتغالي مانويل جوزيه مع الأحمر.





وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي يتميز باللاعبين والمدربين الأفضل على مدار تاريخه".





وتابع، " أنا معجب بتاريخ مانويل جوزيه مع الفريق وأتمنى تكراره، إلا أنني لا أريد وضع اللاعبين تحت ضغوط لا داعي لها، نحن نبذل قصارى جهدنا لكتابة تاريخ جديد لهذا الجيل من اللاعبين".





واستكمل، "أقول للاعبين إذا فزنا بالدوري وكأس مصر مرة أخرى هذا الموسم فهذا أمر كبير وغير تقليدي، تلك الدوافع التي أخلقها اللاعبين".



