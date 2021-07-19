مدرب حراس الأهلي يعلق على خطأ الشناوي أمام بيراميدز.. ويكشف هل شارك مصابًا في نهائي إفريقيا؟









أكد ميشيل يانكوني، مدرب حراس الأهلي، أن لا أحد لا يخطأ لأن هذه هي الحياة.





وقال يانكوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "لا احد لا يخطأ، هذه هى الحياة، عندما تخطأ مرة او اثنين خلال موسم هذا طبيعي، يجب أن تكون هادئا وتركز على نفسك وأن نتفادى ذلك المباراة المقبلة وهذا مافعله الشناوي".





وأكمل: "محمد الشناوي إصابته كانت طبيعية بالنسبة لحارس مرمى، لعب نهائي إفريقيا وهو سليم بنسبة 100% بدنيا وطبيًا".





وأشار: "الإصابة كانا تعوقه فقط عن تنفيذ تسديدات ولكن لا تمنعه من المشاركة".





وتابع: "عندما تدرب حراس الأهلي يجب أن يكون هناك جاهزية للـ 3 حراس المشاركين في أي مباراة".



