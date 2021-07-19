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بعد شائعة وفاته.. محمد السعدني لجمهوره: "أنا كويس وقاعد على قلبكم"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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طمأن الفنان محمد السعدنى جمهوره، وذلك بعد انتشار خبر وفاته عن طريق ظهوره في فيديو لايف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك".

وقال:" أنا بخير وكويس وخبر وفاتي إشاعة، أنا في مارينا في شغل وفعلا اتخضيت جدا وفجأة وجدت مكالمات كثيرة ورسايل كثيرة، فحبيت أطمنكم انا كويس وزي الفل".

وتابع:" أستاذة وفاء عامر نزلت بوست بوفاة رجل الأعمال أحمد السعدني وانا عارف إنها متقصدش حاجه زي كدا".

وتابع:" في جزء إيجابي في الموضوع، لأن جالي كمية رسايل وكومنتات وحسيت أن الناس بتحبني وفكرالي حاجة كويسه، من شوية وانا بجيب السحور واحد جه سلم عليا وعينه مدمعة وبيقولي أنت بجد عايش عرفت الخبر وعيطت".

واختتم حديثه قائلا:" أنا اتهزيت من جوايا وحسيت قد أي الناس بتحبني وبجد بشكركم جدا، انا كويس وبخير واتمني ميجيش لحد فيكم خبر وحش، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم أنا قاعد على قلبكم، وإن شاء الله اعمل حاجات تخليكو تحبوني اكتر".

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