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حسين الشحات: واجهنا منافس أقصى من كان مرشحًا لنهائي إفريقيا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث حسين الشحات جناح النادي الأهلي عن التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الثانية على التوالي مع القلعة الحمراء.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج الماتش "الحمد لله على الفوز، كانت مباراة مهمة جدًا".

وتابع "واجهنا فريق قوي ونجح في اقصاء فريق سيمبا الي كان مرشح يوصل للنهائي، كايزر تشيفز فريق وكنا عاملين حسابنا كويس ليهم، وكنا عارفين ان المباراة هتبقى صعبة وقدرنا نكون مركزين ومشينا بشكل كويس في الشوط الأول وكنا هنسجل".

واضاف "حاولنا نستغل سرعاتنا وان يبقى في تمريرة بينية بشكل متفق عليه في وقت معين نخطف بيها خط الدفاع، الهدفين الثاني والثالث سجلناهما بنفس الأسلوب وجبناه من جملة متفق عليها".

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