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الشحات: لو مش عاوز تكون مضغوط بلاش تلعب للأهلي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد حسين الشحات جناح النادي الأهلي أنه احتسب الهدف الذي تم الغاؤه في مباراة سموحة بداعي التسلل.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج الماتش "انا خلاص حسبت الجول الي اتلغى انه اتسجل واتحسب".

وتابع "كدة كدة انا اتحسبلي جول في نفس المباراة، ف قررت احسب الجول الي اتلغى انه هو ده الي جه".

وواصل "مطلوب منك دايما تبقى كويس، كل اللعيبة بيبقى عليها ضغوطات لانك في الأهلي ودلوقتي خلصت افريقيا هترجع تلعب في الدوري".

وأضاف "الناس واخدة أجازة في العيد الا الأهلي هيلعب مبارياته، لو مش عاوز تبقى مضغوط بلاش تلعب في الأهلي".

واختتم الشحات تصريحاته "وجودي على الدكة لفترة فرق معايا وكنت بتعامل كويس من الجهاز الفني، سواء من المدير الفني، كانوا بيأكدولي اني لاعب كويس وانك هتفرق معانا كدة كدة وان كله بيلعب وكله بيقعد دكة، كنت بنزل بديل العب واسجل".

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