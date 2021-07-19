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كمونة : الخطيب كسب الرهان على ''موسيماني"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أشاد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، بالجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقب تتويج المارد الأحمر باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بالأمس عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. 

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي راهن على بيتسو موسيماني حينما أسند إليه مهمة تدريب القلعة الحمراء في أكتوبر 2020 خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق  وفاز '' بيبو '' بالرهان رغم اعتراض بعض الجماهير في البداية وتخوفهم من إسناد المهمة لموسيماني".

وأضاف: "المدرب أثبت كفاءة كبيرة ونجح في تحقيق الأهداف المطلوبة حيث توج بلقبي دوري أبطال إفريقيا في زمن قياسي، كما نجح في حصد لقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش ، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية الماضية بقطر". 

وأختتم كمونة : "يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، تلك الإنجازات الكبيرة التي يحققها فريق الكرة، بالإضافة إلى فٍرق الألعاب الأخرى مثل كرة السلة وكرة اليد والطائرة".

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