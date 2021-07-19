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ضياء السيد يشيد بموسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعرب ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته البالغة بتتويج المارد الأحمر باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بالأمس عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "موسيماني تخطى مرحلة التقييم ، وأصبح في مصاف المدربين الكبار الذين نجحوا في تسطير تاريخ كبير داخل جدران النادي الأهلي مثل البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الإنجازات الكبيرة، فقد حصد العديد من الألقاب في فترة وجيزة ، أبرزهم التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا في ثمانية أشهر".

وأختتم السيد : "لا أتفهم سبب هجوم بعض وسائل الإعلام على بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي حتى الآن ، فحتى ولو كنا في وقتٍ ما، ضد اختياره لتدريب القلعة الحمراء، لكن علينا أن نعترف بنجاحه في تحقيق الأهداف المطلوبة".

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