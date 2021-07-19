ضياء السيد يشيد بموسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا









أعرب ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته البالغة بتتويج المارد الأحمر باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا بالأمس عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "موسيماني تخطى مرحلة التقييم ، وأصبح في مصاف المدربين الكبار الذين نجحوا في تسطير تاريخ كبير داخل جدران النادي الأهلي مثل البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الإنجازات الكبيرة، فقد حصد العديد من الألقاب في فترة وجيزة ، أبرزهم التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا في ثمانية أشهر".



