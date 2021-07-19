تعرف على موعد مباراة ليفربول الأولى في البريميرليج

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تعرف على موعد مباراة ليفربول الأولى في البريميرليج
الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:50 ص
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، في أولي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022.
وتقام مباراة ليفربول ونظيره نورويتش سيتي، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.
وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 69 نقطة، بينما نجح نورويتش سيتي في التأهل إلى البريميرليج، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب تشامبيونشيب، برصيد 97 نقطة.
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