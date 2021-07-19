تعرف على موعد مباراة ليفربول الأولى في البريميرليج

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، في أولي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022.





وتقام مباراة ليفربول ونظيره نورويتش سيتي، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.









وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.







