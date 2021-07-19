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تعرف على موعد مباراة ليفربول الأولى في البريميرليج

الإثنين 19/يوليو/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، في أولي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الجديد 2021-2022.

وتقام مباراة ليفربول ونظيره نورويتش سيتي، يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.


وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 69 نقطة، بينما نجح نورويتش سيتي في التأهل إلى البريميرليج، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب تشامبيونشيب، برصيد 97 نقطة.

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