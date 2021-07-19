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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في البريميرليج

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.


وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال. 

وكان مانشستر يونايتد قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثاني بينما جاء نادي ليدز يونايتد فى المركز العاشر.

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