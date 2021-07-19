تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في البريميرليج

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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد الأولى في البريميرليج
الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:27 ص
غدير أحمد
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليدز يونايتد، في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.
وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وكان مانشستر يونايتد قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثاني بينما جاء نادي ليدز يونايتد فى المركز العاشر.
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