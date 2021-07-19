موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 - 2022









أجريت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2021 / 2022، والمقرر له أن يبدأ في الخامس عشر من شهر اغسطس المقبل، على أن تكون الجولة الأخيرة من عمر الدوري في الثاني والعشرين من مايو من نفس العام .





وأسفرت القرعة عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر "الليجا".





بينما تلعب مباراة العودة يوم 20 مارس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءاً على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي،ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الاسباني.



