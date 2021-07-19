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موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني 2021 - 2022

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الحادي عشر حتى السادس عشر من يناير المقبل موعداً لإقامة كأس السوبر الإسباني، والمقرر له فى المملكة العربية السعودية، بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ومن المقرر أن يشارك في هذه النسخة كل من، بكل الدوري الاسباني فريق أتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد وبطل كأس الملك نادي برشلونة، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من البطولة، حيث ستقام مباريات الدور نصف النهائي أحد يومي 12و13 يناير، على أن تلعب المباراة النهائية في السادس عشر من نفس الشهر.

جدير بالذكر ان نهائى النسخة الماضية انتهى لصالح اتلتيك بلباو بعد تغلبه على النادي الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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