موعد مباراة بايرن ميونيخ الأولي في الدوري الألماني 2021 - 2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الألماني بشكل خاص، انطلاق البوندسليجا في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.





ويريد بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الأخيرة، الحفاظ على لقب الدوري الألماني الموسم المقبل، حيث يفتتح مبارياته أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.



