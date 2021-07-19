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موعد مباراة بايرن ميونيخ الأولي في الدوري الألماني 2021 - 2022

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الألماني بشكل خاص، انطلاق البوندسليجا في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.

ويريد بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الأخيرة، الحفاظ على لقب الدوري الألماني الموسم المقبل، حيث يفتتح مبارياته أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس القادم، على ملعب بوروسيا بارك، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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