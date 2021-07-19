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موعد مباراة روما الأولي مع مورينيو في الدوري الإيطالي 2021 - 2022

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإيطالي بشكل خاص، انطلاق الكالتشيو في موسمه الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.

ويستعد نادي روما في ثوبه الجديد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتقديم مستوى أفضل مما ظهر عليه الموسم الماضي.

ويلتقي روما مع فيورنتينا يوم الأحد 22 أغسطس القادم، على ملعب الأولمبيكو، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنه والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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