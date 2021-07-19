موعد مباراة روما الأولي مع مورينيو في الدوري الإيطالي 2021 - 2022

ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإيطالي بشكل خاص، انطلاق الكالتشيو في موسمه الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.





ويستعد نادي روما في ثوبه الجديد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتقديم مستوى أفضل مما ظهر عليه الموسم الماضي.



