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صلاح عبد الله يستعيد أعماله مع ياسمين عبد العزيز ويطلب الدعاء لها

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:26 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورا من أعماله مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلب لها الدعاء،وذلك بعد إجراءها عملية جراحية ودخولها في غيبوبة بسبب خطأ طبي.

حيث علق قائلا:"في هذا الفجر الطيب يارب العالمين ياأكرم الأكرمين ياأرحم الراحمين نسألك الشفاء لكل مريض والسعادة لكل حزين آمين آمين آمين
وأرجوكم الدعاء لبنتي الغالية ياسمين".

وأضاف:"والصور جزء من مشواري معها يارب يابنتي تعيِّدي في بيتك مع أسرتك وحبايبك يارب ياسمين عبدالعزيز ".

وشارك الفنان صلاح عبد الله الفنانة ياسمين عبد العزيز في عدة أعمال منها الثلاثة يشتغلونها، الدادة دودي، هربانه مهنا، جوازة ميري وغيرهم من الأعمال

يذكر أن أحمد العوضي طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

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