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حنان ترك تطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز ودلال عبد العزيز

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز ودلال عبد العزيز وطلبت لهم الدعاء وذلك بعد أن تعرضوا لوعكة صحية.

حيث علقت قائله:"اللهم إنه يوم عرفه يوم إستجابة الدعاء ونزول الرحمات..اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.. اللهم إستجب دعائنا".

وأضافت:"واشف أحبابي دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وعافهم واعف عنهم وردهم إلينا وإلى أسرهم وأحبابهم في أتم صحة وعافية يارب العالمين".

يذكر نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو تطالب فيه الجمهور بالتبرع للغارمات في السجون، في أول ظهور لها بعد سنوات من اعتزالها الفن.

وعلقت قائلة:"في ايام الرحمات وشهر البركات اذكر نفسي واذکرکم احبابي بفضل العمل الصالح في هذه الايام المباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وانتم بخير".

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