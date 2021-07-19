"برضه بتوحشني" دويتو جديد يجمع أنغام ووائل كفوري

تشارك الفنانة أنغام لأول مرة في مسيرتها الفنية، دويتو غنائي مع المطرب اللبناني الكبير وائل كفوري، وتحمل الأغنية اسم "برضه بتوحشني".



ومن المقرر طرح الأغنية التي ستكون باللهجة المصرية في الأيام القليلة المقبلة.



وقد تم الاتفاق علي الأغنية من قبل مستشار هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ، ومن إنتاج شركة روزام، وسيجري إطلاقها عبر قنوات روتانا للصوتيات المرئيات.



يذكر أن أخر أعمال الفنان وائل كفوري هي أغنية "البنت القوية"، كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.