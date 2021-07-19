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"حته من قلبي" للجسمي تحقق 3 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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حققت أغنية حسين الجسمي الجديدة "حته من قلبي" 3 ملابين مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "حته من قلبي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع علي فتح الله.

والأغنية تقول كلماتها:"حته من قلبي وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع إنتي صورتك مستلماني كل أيام الإسبوع يا حته يا حته يا حته من قلبي لقيت نُصي ولقيت جوي وعندي إنتي ف حته وليه اخبّي تعالي بُصي بتحلـوّي واحنا سوا لو مين ينساني أتشغل عنك ممنوع وانتي جنبي انتي مافيش تاني رقمي م الخدمه اهو مرفوع".

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