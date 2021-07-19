"مون شيري" لسميرة سعيد تتخطي 2.5 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها

تخطت أغنية "مون شيري" لسميرة سعيد 2.5 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها عبر صفحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



مزجت سميرة سعيد في أغنية "مون شيري" بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وأحتوى كل كوبليه في الأغنية على كلمات باللغات الثلاث.



أغنية "مون شيري" هي رابع أغاني ألبوم سميرة سعيد الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وإنتاج سميرة سعيد،محمد رشيدي والفيديو إخراج نضال هاني.