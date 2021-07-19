اعرف تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 19-7-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.







