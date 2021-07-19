تسجيل 1252 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 1252 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 179 ألفا و 203 إصابات.

وأعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل حالة وفاة إضافية واحدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2058.

وأكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تعافي من المرض 677 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و 630 حالة.