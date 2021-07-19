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طقس وقفة عرفات.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وحار بالقاهرة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين وقفة عرفات، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.
 
وعن حالة الطقس ليلا، أعلنت الارصاد أنه يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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