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هؤلاء محرومون من التقديم لكلية الشرطة هذا العام

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:43 ص
بوابة الفجر
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وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وتكون مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

هؤلاء محرومون من التقديم لكلية الشرطة هذا العام
وعن الأشخاص المحرومون من التقديم لكلية الشرطة هذا العام، هم المحكوم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ومزدوجي الجنسية والحاصل على جنسية دولة أخرى.


 

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