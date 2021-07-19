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ننشر شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى (2021-2022)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:49 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022.

وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها لكرام، في السطور التالية شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى (2021-2022):

- التقديم فى مدارس محافظات الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية.

- فتح باب التقديم من الأحد 18 يوليو الجارى، وحتى الأحد 1 أغسطس المقبل ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

- يجب أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

- مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي.

- يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

- الطالب سيقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

- تقديم  عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

- يتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا بداية من يوم الأحد  2021/8/15 وحتي يوم الأربعاء  2021/8/18.

- يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم.

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